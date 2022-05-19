Подрыв бронепоезда в Мелитополе

15:06 19 мая Киев, Украина

Подробности о подрыве бронепоезда оккупантов в Мелитополе.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович отметил, что все не совсем так, как сообщили СМИ.

"Вынужден вас немного разочаровать. Рельсы таки взорвали, но перед поездом. Никакой оккупант по моей информации не погиб и поезд не пострадал. Но это не первый случай, когда наши партизаны действуют на оккупированном юге. И ведут свою деятельность очень удачно. Не обо всех их успехах можно сейчас рассказывать", - рассказал Арестович.



При этом он указал, что оккупанты отделались легким испугом, потому что рельсы были заминированы недалеко от железнодорожного вокзала и подрыв повредил путь, а не сам поезд.



В оккупированном Мелитополе были обнаружены два трупа. По данным СМИ, это могут быть "высокопоставленные" оккупанты, а к их смерти, вероятно, причастны местные "партизаны".