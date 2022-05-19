Подрыв бронепоезда в Мелитополе

Подробности о подрыве бронепоезда оккупантов в Мелитополе.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович отметил, что все не совсем так, как сообщили СМИ.
При этом он указал, что оккупанты отделались легким испугом, потому что рельсы были заминированы недалеко от железнодорожного вокзала и подрыв повредил путь, а не сам поезд.
В оккупированном Мелитополе были обнаружены два трупа. По данным СМИ, это могут быть "высокопоставленные" оккупанты, а к их смерти, вероятно, причастны местные "партизаны".
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