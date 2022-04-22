Подросток нанес 38 ножевых ранений таксисту и украл его авто

16-летний житель села Урзуф Донецкой области, совершил жестокое убийство 53-летнего водителя такси и завладел его автомобилем.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Досудебным расследованием установлено, что в ночь на 22 июля 2020 года юноша, находясь в с. Урзуф Мангушский района, нанял для поездки домой такси, но, прибыв на место назначения, отказался платить за проезд", - говорится в сообщении.