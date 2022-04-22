Подросток нанес 38 ножевых ранений таксисту и украл его авто

16-летний житель села Урзуф Донецкой области, совершил жестокое убийство 53-летнего водителя такси и завладел его автомобилем.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Как выяснили правоохранители, на этой почве между ним и 53-летним водителем возникла ссора, в ходе которой пассажир несколько раз ударил таксиста руками по голове и туловищу, от чего последний потерял сознание, а затем оттащил его к ближайшему водоему. Когда пострадавший пришел в себя, злоумышленник нанес ему 38 ножевых ударов в область туловища и бросил умирать. После этого несовершеннолетний завладел транспортным средством погибшего, которое впоследствии продал.
Отмечается, что под процессуальным руководством Волновахской местной прокуратуры завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении 16-летнего жителя с. Ольгинка Волновахского района, который обвиняется в умышленном убийстве и незаконном завладении транспортным средством. Ему инкриминируют нарушение пункта 4 части 2 статьи 115 ("Умышленное убийство") и части 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины ("Незаконное завладение транспортным средством").
Отмечается, что под процессуальным руководством Волновахской местной прокуратуры завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении 16-летнего жителя с. Ольгинка Волновахского района, который обвиняется в умышленном убийстве и незаконном завладении транспортным средством. Ему инкриминируют нарушение пункта 4 части 2 статьи 115 ("Умышленное убийство") и части 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины ("Незаконное завладение транспортным средством").
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