Подростков в Одессе залили газовым баллончиком и облили зеленкой

12:15 26 Август Киев, Украина

Новости Одесса: В Одессе вчера вечером группа молодых людей напала на подростков, которые отдыхали в беседке на территории Стамбульского парка.

Хулиганы залили газовым баллончиком слезоточивого действия и облили зеленкой отдыхающих.Также подросткам повредили гитару.



Полицейские открыли производство по ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.



Сейчас сотрудники полиции пытаются установить полные обстоятельства происшествия, а также самих нападавших.