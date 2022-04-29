Подростки с оружием: перестрелка в Николаеве. ВИДЕО

Словесная перепалка двух групп подростков переросла в классическую драку, но у одного из ребят при себе оказался пистолет. Инцидент произошел в городе Николаеве, на пересечении улиц Спасской и Соборной.
Об этом пишет издание Новости N.
О выстрелах в полицию сообщил местный житель. Прибывшие полицейские увидели на месте около десяти подростков в возрасте от 14 до 16 лет.
Медики, которые также были вызваны на место инцидента, зафиксировали у одного из участников драки незначительные ранения.
Правоохранители выяснили, что словесный конфликт между двумя группами подростков перерос в драку. Один из ее участников начал стрелять.
Кто именно стрелял и из какого оружия полицейским пока выяснить не удалось.
"Судя по ранению пострадавшего, скорее всего, это был обыкновенный пневматический пистолет", - предположили правоохранители.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства инцидента на месте происшествия.
О выстрелах в полицию сообщил местный житель. Прибывшие полицейские увидели на месте около десяти подростков в возрасте от 14 до 16 лет.
Медики, которые также были вызваны на место инцидента, зафиксировали у одного из участников драки незначительные ранения.
Правоохранители выяснили, что словесный конфликт между двумя группами подростков перерос в драку. Один из ее участников начал стрелять.
Кто именно стрелял и из какого оружия полицейским пока выяснить не удалось.
"Судя по ранению пострадавшего, скорее всего, это был обыкновенный пневматический пистолет", - предположили правоохранители.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства инцидента на месте происшествия.
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