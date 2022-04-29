Подростки с оружием: перестрелка в Николаеве. ВИДЕО

06:28 28 июля Киев, Украина

Словесная перепалка двух групп подростков переросла в классическую драку, но у одного из ребят при себе оказался пистолет. Инцидент произошел в городе Николаеве , на пересечении улиц Спасской и Соборной.

Об этом пишет издание Новости N.



О выстрелах в полицию сообщил местный житель. Прибывшие полицейские увидели на месте около десяти подростков в возрасте от 14 до 16 лет.



Медики, которые также были вызваны на место инцидента, зафиксировали у одного из участников драки незначительные ранения.



Правоохранители выяснили, что словесный конфликт между двумя группами подростков перерос в драку. Один из ее участников начал стрелять.



Кто именно стрелял и из какого оружия полицейским пока выяснить не удалось.



"Судя по ранению пострадавшего, скорее всего, это был обыкновенный пневматический пистолет", - предположили правоохранители.



В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства инцидента на месте происшествия.