Подростки подожгли друга ради "крутого" видео

29 ноября, в городскую больницу Бердянска, был доставлен 12-летний парень с ожогами тела разной степени, как выяснилось повреждения подросток получил в результате поджога, которое совершили его же "друзья".
Подростки объяснили, что "надеялись только на огонь, без ожогов".
Сотрудники ювенальной превенции провели профилактическую беседу с родителями ребят по усилению контроля по воспитанию детей и передали информацию об указанном событии в отдел службы по делам детей Бердянского городского совета.
По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
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