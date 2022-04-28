Подростки подожгли друга ради "крутого" видео

13:29 30 ноября Киев, Украина

29 ноября, в городскую больницу Бердянска , был доставлен 12-летний парень с ожогами тела разной степени, как выяснилось повреждения подросток получил в результате поджога, которое совершили его же "друзья".

"Потерпевший рассказал правоохранителям, что ожоги получил в результате поджога, который совершили его друзья. Работники полиции выяснили, что парень добровольно на это согласился, ведь вся компания пыталась сделать "крутое" видео. Для этого двое сверстников потерпевшего собрались по месту жительства одного из них, когда никого из взрослых не было дома, облили парня спиртом и подожгли. Весь процесс снимали на телефон", - рассказали в полиции.

Подростки объяснили, что "надеялись только на огонь, без ожогов".

"Потом потушили товарища в ванной комнате, и испугавшись содеянного, отвели его домой. Карету скорой помощи вызвала уже мать парня. В настоящее время ребенок с телесными повреждениями в виде термического ожога 2 степени 30% тела находится в реанимационном отделении Бердянской детской городской больницы", - добавили в полиции.

Сотрудники ювенальной превенции провели профилактическую беседу с родителями ребят по усилению контроля по воспитанию детей и передали информацию об указанном событии в отдел службы по делам детей Бердянского городского совета.



По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.