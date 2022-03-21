Подробности утреннего обстрела Одессы

10:57 21 марта Киев, Украина

Сегодня, 21 марта, утром оккупационные войска Черноморского флота Российской Федерации обстреляли Одессу.

Об этом в Facebook сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.



Братчук подтвердил факт обстрела территории Одессы российской корабельной артиллерией.



В результате обстрела, отметил спикер Оперативного штаба, пострадало несколько домовладений.



«Жертв, слава Богу, нет», – успокоил Сергей Братчук.



Одесское издание «Думская» со ссылкой на очевидцев написало , что в обстреле участвовали два российских корабля. После ответного удара один из кораблей оккупантов задымился, поэтому русские войска прекратили обстрел и отошли от берега.