Подробности сегодняшнего взрыва в жилом доме в Кропивницком. Фото

В Кропивницком в многоквартирном доме произошел взрыв . Сообщения о пожаре на втором этаже спасатели получили сегодня в 15:59. В 17:03 пожар был потушен.
К настоящему времени известно об одном погибшем. Спасатели из-под завалов извлекли тело мужчины, который был в квартире.
Как пишет местное издание «Гречка» , взрыв произошел в доме по улице Попова, 24. По словам руководителя ЖЭО No4 Людмилы Запорожец, вблизи подъезда стояла машина газовой службы и проводились работы.
Пострадали 20 квартир и более 70 окон выбиты. Двое детей – девочки 8 и 13 лет – и работник газовой службы попали в больницы.
13-летнюю девочку отвезли в ожоговое отделение областной больницы. Восьмилетняя девочка лечится в отделении реанимации областной детской больницы. По информации врача, у нее ожоги 30 процентов поверхности тела.
Оценивает ее состояние как средней степени тяжести.
На месте происшествий работают спасатели, полиция. На место происшествия должен приехать городской голова Андрей Райкович. У дома состоялось оперативное совещание по чрезвычайной ситуации. По словам Сергея Якунина, начальника отдела печати и информации горсовета, будут решать вопрос об отселении жителей дома. Сейчас всех, кто будет нуждаться в отселении, уже готовы принять в гостинице «Турист», их поселят за счет горсовета . Сколько таких пока не сообщается.
По предварительной информации спасателей, пожар возник в результате взрыва газовоздушной смеси. Взрывная волна повредила окна в 74 квартирах, также повреждения получили квартиры в пяти соседних девятиэтажках, повреждена перегородка между двумя квартирами.
Подразделения ГСЧС спасли восьмерых и эвакуировали 27. Все обстоятельства происшествия выясняют.
К настоящему времени известно об одном погибшем. Спасатели из-под завалов извлекли тело мужчины, который был в квартире.
Как пишет местное издание «Гречка» , взрыв произошел в доме по улице Попова, 24. По словам руководителя ЖЭО No4 Людмилы Запорожец, вблизи подъезда стояла машина газовой службы и проводились работы.
Пострадали 20 квартир и более 70 окон выбиты. Двое детей – девочки 8 и 13 лет – и работник газовой службы попали в больницы.
13-летнюю девочку отвезли в ожоговое отделение областной больницы. Восьмилетняя девочка лечится в отделении реанимации областной детской больницы. По информации врача, у нее ожоги 30 процентов поверхности тела.
Оценивает ее состояние как средней степени тяжести.
На месте происшествий работают спасатели, полиция. На место происшествия должен приехать городской голова Андрей Райкович. У дома состоялось оперативное совещание по чрезвычайной ситуации. По словам Сергея Якунина, начальника отдела печати и информации горсовета, будут решать вопрос об отселении жителей дома. Сейчас всех, кто будет нуждаться в отселении, уже готовы принять в гостинице «Турист», их поселят за счет горсовета . Сколько таких пока не сообщается.
По предварительной информации спасателей, пожар возник в результате взрыва газовоздушной смеси. Взрывная волна повредила окна в 74 квартирах, также повреждения получили квартиры в пяти соседних девятиэтажках, повреждена перегородка между двумя квартирами.
Подразделения ГСЧС спасли восьмерых и эвакуировали 27. Все обстоятельства происшествия выясняют.
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