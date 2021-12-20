Подробности самосожжения девушки в Запорожье

Запорожье новости: Владимир Гуменюк, священник одной из православных церквей Запорожья, рассказал журналистам, что девушка, спалившая себя 4 августа возле Римо-католического храма, исповедовала философию, связанную с огнем, хотя ранее посещала воскресную школу при православно церкви.

"Настя (погибшая девушка - ред.), будучи ребенком, ходила в воскресную школу при тогда еще Свято-Покровском храме, что на Малом рынке - сейчас это храм святых Петра и Февронии. Она была адекватная, нормальная, веселая", - рассказал отец Владимир.

По его предположению, девушка посещала воскресную школу просто потому, что этого хотели ее родители. Отец Насти служил пономарем в храме при пятой городской больнице.

"Давить на детей не нужно ... У нее была своя философия, связанная с огнем. Философия эта не православная, не католическая. Я читал ее посты в социальных сетях, было много фотографий с огнем, было много протестов внутри. Вполне могу поверить в то, что она совершила самоубийство", - сказал священнослужитель.

Накануне трагедии в соцсетях девушка оставила пост, в котором жаловалась на жизнь, считая себя недооцененной.

Ранее католическое издание CREDO сообщило подробности трагедии. Отмечалось, что сторож, который той ночью дежурил при римо-католическом храме, возле которого женщина совершила самосожжение, был свидетелем смерти. Увидев огонь, он выбежал за ворота, однако не успел оказать помощь - пламя было настолько сильное, что женщина моментально умерла.

В РКЦ также подчеркнули, что погибшая не была их прихожанкой, а самосожжение произошло не на территории храма, а возле него.

Напомним, рано утром 4 августа в Вознесеновский ОП Запорожья поступило сообщение о том, что во дворе возле римо-католического храма, который по улице Заводской, женщина облила себя горючей жидкостью и подожгла.

Инцидент произошел в 04:05 утра.