Подробности ночной атаки российских дронов

Ночью в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за дроновой атаки. Во время этой атаки было уничтожено тридцать вражеских "Шахедов".
Как сообщили Силы обороны юга, беспилотники "Shahed-131/136" были запущены с крымского мыса Чауда и направлены преимущественно по южным регионам.
Также сообщается, что произошло попадание в объект инфраструктуры в Винницкой области, вспыхнул пожар.
Отмечается, что информации о пострадавших вследствие атаки дронов не поступало.
Также в телеграм-канале Краматорского городского совета сообщили, что ночью россияне нанесли два ракетных удара по Краматорску
СМИ писали, что на территории Винницкой области были слышны звуки взрывов. Позже местные власти сообщили, что на территории региона есть "прилет" в инфраструктурный объект.
Утром Военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в Одесской области во время ночной атаки оккупантов силами и средствами были сбиты два дрона-камикадзе Shahed-136.
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