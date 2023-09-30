Подробности ночной атаки российских дронов

Ночью в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за дроновой атаки. Во время этой атаки было уничтожено тридцать вражеских "Шахедов".

Как сообщили Силы обороны юга, беспилотники "Shahed-131/136" были запущены с крымского мыса Чауда и направлены преимущественно по южным регионам.

"30 ударных дронов были уничтожены в нашей зоне ответственности силами противовоздушной обороны: 20 – в Винницкой области, 6 – в Одесской области, 4 – в Николаевской области", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что произошло попадание в объект инфраструктуры в Винницкой области, вспыхнул пожар.

"Из-за попадания в объект инфраструктуры Калиновской громады вспыхнул мощный пожар. Для ограждения гражданского населения от распространения огня местные власти оперативно провели подготовительные мероприятия для эвакуации. Но с локализацией пожара, потребности в эвакуации населения нет", - отметили в Силах обороны юга.

Отмечается, что информации о пострадавших вследствие атаки дронов не поступало.

Также в телеграм-канале Краматорского городского совета сообщили, что ночью россияне нанесли два ракетных удара по Краматорску

"Повреждена автостоянка с 20-ю авто и общежитие. Один человек ранен. Ликвидация последствий обстрела продолжается", - говорится в сообщении.

СМИ писали, что на территории Винницкой области были слышны звуки взрывов. Позже местные власти сообщили, что на территории региона есть "прилет" в инфраструктурный объект.

Утром Военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в Одесской области во время ночной атаки оккупантов силами и средствами были сбиты два дрона-камикадзе Shahed-136.