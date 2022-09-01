Подробнее о ночном расстреле людей в Черногории

Жертвами 34-летнего жителя Черногории, который открыл стрельбу в районе Медовина вблизи города Цетине, стали девять его родственников и двое случайных прохожих. Об этом в ночь на субботу, 13 августа, сообщило Национальное телевидение Черногории со ссылкой на полицию.
Отмечается, что стрелок - Вук Борилович - вследствие конфликта расстрелял семью, снимавшую квартиру в его доме, а затем прохожих.
Как указано, девять жертв погибли на месте, двое - умерли в больнице.
Злоумышленника ликвидировали. По данным СМИ, это сделал один из его соседей.
В связи с произошедшим правительство Черногории объявит трехдневный траур.
Напомним, трагедия произошла накануне вечером. При попытке задержать Бориловича был ранен один полицейский.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии