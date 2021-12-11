Подполковник СБУ арестован за вымогательство

Суд арестовал подполковника СБУ , вымогавшего $250 тысяч

Сотрудник СБУ требовал деньги у предпринимателя за неразглашение деталей смерти нардепа.

Суд определил подозреваемому альтернативную меру пресечения в виде залога в размере 9,7 млн гривен.

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора об избрании заместителю начальника одного из отделов Управления СБУ в Одесской области меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства во вторник, 7 июля.

"Подозреваемый в вымогательстве (ч.4 ст.189 УК Украины) подполковник СБУ взят под стражу в зале суда. Определена альтернативная мера пресечения в виде залога в размере 9,7 млн гривен", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе сообщалось, что правоохранители разоблачили участников организованной группы под руководством подполковника СБУ на вымогательстве $250 тысяч. Сотрудник спецслужбы и его сообщники требовали деньги у предпринимателя за неразглашение деталей смерти народного депутата.