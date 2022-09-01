Подписчики пророссийских пабликов "по ошибке" собрали деньги на дрон для ВСУ

19:59 16 августа Киев, Украина

Украинские воины собрали средства на покупку квадрокоптера Mavic DJI Mini в чатах сторонников войны, которую развязала россия.





Приверженцев нынешнего правящего режима рф призывали жертвовать деньги на бронежилеты, медикаменты и "специальные средства" для армии россии. Поскольку русские банки не обслуживают платежи на территории Украины, то прикрепленная к сбору карта Тинькофф была несуществующая, она нужна была только для демонстрации. Сам сбор был только на электронные кошельки. Об этом сообщает Telegram Украина сейчас со ссылкой на бойцов ВСУ , которые в настоящее время ведут бои с оккупантами на Херсонском направлении.Приверженцев нынешнего правящего режима рф призывали жертвовать деньги на бронежилеты, медикаменты и "специальные средства" для армии россии. Поскольку русские банки не обслуживают платежи на территории Украины, то прикрепленная к сбору карта Тинькофф была несуществующая, она нужна была только для демонстрации. Сам сбор был только на электронные кошельки.

Оказалось, что поддерживающие полномасштабное вторжение рф в Украину те еще скупердяи. Всей суммы едва хватило на покупку одного дрона.