Подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой свел счеты с жизнью

16:23 23 Апрель Киев, Украина

62-летний мужчина подозреваемый в изнасиловании и убийстве 7-летней Марии Борисовой, повесился в камере СИЗО.

По информации СМИ, мужчина сделал веревку для повешения из порванного постельного белья.



Информацию о его смерти подтвердили в Информацию о его смерти подтвердили в Херсонском областном управлении Нацполиции.

"Подтверждаем смерть этого подозреваемого. Он повесился в СИЗО. Сообщение об этом в полицию поступило сегодня в 6:14", — заявила Татьяна Пшонь, представитель полиции Херсонской области.

Местное издание сообщает, что подозреваемого в убийстве Маши Борисовой держали в "боксе" якобы лишь с одним сокамерником, поскольку боялись, что другие задержанные могут его убить. Арестованный якобы дождался пока его сосед уснет, после чего порвал простынь, сделал из нее веревку, привязал ее к оконной решетке и повесился.