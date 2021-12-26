Подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой свел счеты с жизнью

62-летний мужчина подозреваемый в изнасиловании и убийстве 7-летней Марии Борисовой, повесился в камере СИЗО.
По информации СМИ, мужчина сделал веревку для повешения из порванного постельного белья.
Информацию о его смерти подтвердили в Херсонском областном управлении Нацполиции.
Местное издание сообщает, что подозреваемого в убийстве Маши Борисовой держали в "боксе" якобы лишь с одним сокамерником, поскольку боялись, что другие задержанные могут его убить. Арестованный якобы дождался пока его сосед уснет, после чего порвал простынь, сделал из нее веревку, привязал ее к оконной решетке и повесился.
По информации СМИ, в последнее время в камере мужчина вел себя спокойно, не нарушал режима и не отказывался от еды.
Также сообщается, что подозреваемый в убийстве Марии Борисовой якобы оставил предсмертную записку, которую забрала следственно-оперативная группа Нацпола.
Впрочем, в самой полиции информацию о существовании этой записки не подтвердили и не опровергли.
Напомним, семилетнюю Марию Борисову, которая без вести пропала в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области, обнаружили мертвой 11 марта. Позже полицейские назвали предварительную причину смерти – механическая асфиксия, то есть удушение.
Когда сотрудники полиции пришли задерживать подозреваемого в убийстве Маши Борисовой тот пытался совершить самоубийство. У него были порезанные вены. Позже он признался в убийстве девочки, а полиция установила, что у задержанного ранее было 4 судимости.
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