Подозреваемый в хищении средств Южноукраинской АЭС сам сдался НАБУ

15:31 08 декабря Киев, Украина





Об этом сообщила пресс-служба НАБУ. Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали лица, подозреваемого в завладении средствами Южноукраинской АЭС, человек скрывался от следствия с 2018 года, но в конце концов сам пришел в НАБУ Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

"По данным следствия, указанное лицо вместе с другими участниками схемы причастно к завладению денежными средствами Южноукраинской АЭС в общем размере 27,9 млн грн",- отмечает ведомство.

Преступная схема предусматривала участие в процедуре государственных закупок по завышенным в 18 - 34 раза ценам с использованием ряда подконтрольных служащим АЭС ГП "НАЭК "Энергоатом" и представителям коммерческих структур предприятий.



В целом следствие установило круг участников коррупционной схемы из 17 человек: в отношении 12 из них с сентября 2019 года дело слушается в суде, в отношении 5 человек в суд направлены обвинительные акты с соглашениями о признании виновности.