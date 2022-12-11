Подозреваемый в хищении средств Южноукраинской АЭС сам сдался НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали лица, подозреваемого в завладении средствами Южноукраинской АЭС, человек скрывался от следствия с 2018 года, но в конце концов сам пришел в НАБУ.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.
Преступная схема предусматривала участие в процедуре государственных закупок по завышенным в 18 - 34 раза ценам с использованием ряда подконтрольных служащим АЭС ГП "НАЭК "Энергоатом" и представителям коммерческих структур предприятий.
В целом следствие установило круг участников коррупционной схемы из 17 человек: в отношении 12 из них с сентября 2019 года дело слушается в суде, в отношении 5 человек в суд направлены обвинительные акты с соглашениями о признании виновности.
В целом следствие установило круг участников коррупционной схемы из 17 человек: в отношении 12 из них с сентября 2019 года дело слушается в суде, в отношении 5 человек в суд направлены обвинительные акты с соглашениями о признании виновности.
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