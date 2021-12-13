Подозреваемый в деле о пожаре в древнем соборе Франции задержан

В нашумевшем деле о пожаре в одном из крупнейших соборов Франции появился подозреваемый. По сообщению местного телеканала BFMTV, 19 июля полиция задержала мужчину, вменив ему вину за пожар, происшедший в соборе Святых Петра и Павла в Нанте.

По данным телеканала, задержан 39-летний мигрант, который был волонтером в церкви. Он должен был закрыть двери собора в день пожара. Прокурор, занимающийся этим делом, заявил телеканалу, что на данном этапе расследования задержанному нечего предъявить.

Накануне в соборе Святых Петра и Павла в Нанте случился пожар. Сильно пострадал фасад здания. Собор святого Петра и Павла в Нанте – кафедральный собор Нантской епархии. Это крупнейшая готическая церковь исторической Бретани и одна из крупнейших во Франции. Она всего на шесть метров ниже собора парижской Богоматери, а по высоте нефа под сводами превосходит его. Он был заложен в 1434 году и строился 457 лет – до 1891 года.

Ранее в Париже возобновили реставрацию Нотр-Дама. Строители из-за карантина прекращали восстановительные работы в сгоревшем соборе, но сейчас вернулись на площадку.