Подозреваемый, убивший 18 человек в городке штата Мэн, найден мертвым

10:43 28 октября Киев, Украина

Почти трое суток понадобилось полиции штата Мэн для поисков убийцы. И вот, Роберт Кард, устроивший стрельбу из автоматической винтовки на улице в американском городе Льюистоне (штат Мэн), найден мертвым. Об этом сообщила губернатор штата Мэн Джанет Миллс, пишет Associated Press.

По ее словам, полиция штата обнаружила тело Карда в соседнем населенном пункте Лиссабона вечером 27 октября. Мужчину нашли вблизи центра переработки отходов, из которого его недавно уволили. Кард умер от огнестрельного ранения в голову, которое он, очевидно, нанес себе сам.

Отмечается, что 40-летний мужчина был резервистом армии США. Он прошел обследование психического здоровья в середине июля после того, как начал вести себя хаотично во время учебы.

Напомним, 25 октября в американском городе Льюистон мужчина открыл стрельбу, в результате которой по меньшей мере 18 человек погибли и 13 получили ранения. Его поиски продолжались трое суток. Кард является главным подозреваемым в этом преступлении.