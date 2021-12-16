Подозреваемый по делу Шеремета останется под стражей

13:23 13 Июль Киев, Украина

иевский апелляционный суд сегодня оставил в силе решение Печерского районного суда Киева о продлении срока содержания под стражей фигуранту дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко до 23 июля. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Леонид Маслов.

"Андрея Антоненко оставили под стражей. В 10.41, когда заседание еще не началось, поступило ходатайство о продлении его заключения", – написал защитник.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков сообщил на брифинге о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, а 25 мая 2020 года отпустил под залог), Антоненко (арестован) и детский хирург Юлия Кузьменко (заключена под стражу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения по маршруту следования заговорщиков.

21 мая стало известно, что текст подозрения изменили. В новой редакции говорится, что Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.