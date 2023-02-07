Подозреваемых в коррупции должностных лиц Минобороны отправили под стражу

17:55 07 февраля Киев, Украина

Бывшего заместителя министра обороны и руководителя департамента госзакупок и поставок материальных ресурсов министерства, которых обвиняют в коррупции, отправили под стражу с залогами в 400 и 40 миллионов гривен соответственно.



Об этом рассказал генеральный прокурор Андрей Костин.



Сообщая о мерах пресечения должностным лицам, Костин сравнил коррупцию среди украинских управленцев с мусором и пылью в доме.

“Украина – это наш дом. Если мы хотим содержать его в чистоте, нам нужно регулярно делать уборку”, – продолжил он аналогию.

Что касается подозреваемого руководителя департамента госзакупок и снабжения материальными ресурсами Минобороны , то сначала его отправили под стражу с залогом, сумма которого не удовлетворила прокуроров.

"Сигнал для всех чиновников один: возвращения к былым временам не будет. Украина идет по европейскому пути и с него не свернет”, – добавил Костин.

Вручение подозрений должностным лицам Минобороны происходило после того, как о коррупции рассказал журналист "Зеркала недели" Юрий Николов. Правоохранители утверждают, что расследовали возможные злоупотребления еще до обнародования информации в СМИ.



Вскоре после этого в отставку подал заместитель главы ведомства Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ. В министерстве, поддержав увольнение Шаповалова, в то же время говорили, что "озвученные обвинения необоснованны и безосновательны".

"Заявление Вячеслава Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрация того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла", - советовали в ведомстве воспринимать отставку чиновника, вероятно причастного к нанесению убытков. в миллиард гривен.

После публикации текста журналиста Николова Минобороны обратилось и в СБУ, чтобы там расследовали " распространение заведомо ложных сведений, вредящих интересам обороны в особый период".