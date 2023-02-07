Подозреваемых в коррупции должностных лиц Минобороны отправили под стражу

Бывшего заместителя министра обороны и руководителя департамента госзакупок и поставок материальных ресурсов министерства, которых обвиняют в коррупции, отправили под стражу с залогами в 400 и 40 миллионов гривен соответственно.
Об этом рассказал генеральный прокурор Андрей Костин.
Сообщая о мерах пресечения должностным лицам, Костин сравнил коррупцию среди украинских управленцев с мусором и пылью в доме.
Об этом рассказал генеральный прокурор Андрей Костин.
Сообщая о мерах пресечения должностным лицам, Костин сравнил коррупцию среди украинских управленцев с мусором и пылью в доме.
Что касается подозреваемого руководителя департамента госзакупок и снабжения материальными ресурсами Минобороны, то сначала его отправили под стражу с залогом, сумма которого не удовлетворила прокуроров.
Вручение подозрений должностным лицам Минобороны происходило после того, как о коррупции рассказал журналист "Зеркала недели" Юрий Николов. Правоохранители утверждают, что расследовали возможные злоупотребления еще до обнародования информации в СМИ.
Вскоре после этого в отставку подал заместитель главы ведомства Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ. В министерстве, поддержав увольнение Шаповалова, в то же время говорили, что "озвученные обвинения необоснованны и безосновательны".
После публикации текста журналиста Николова Минобороны обратилось и в СБУ, чтобы там расследовали " распространение заведомо ложных сведений, вредящих интересам обороны в особый период".
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