Подозреваемой в убийстве Шеремета разрешено общение с коллегами

23:50 16 Июль Киев, Украина

В Печерском районном суде Киева было вынесено положительное решение по ходатайству об изменении условий пребывания на свободе одной из подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

По словам Дениса Ломанова, адвоката подозреваемой в убийстве Шеремета медсестры Яны Дугарь, суд исключил из списка тех, с кем нельзя общаться его клиентке, сослуживцев и преподавателей вуза.

Об этом стало известно из сообщения в Facebook, размещенного на страничке адвоката Дениса Ломанова.

"Очередная маленькая победа. Печерский районный суд Киева продлил возложенные на нее обязанности, однако исключил из перечня свидетелей, с которыми нельзя общаться, военнослужащих, с которыми Яна проходит службу, и преподавателей учебного заведения", – написал он.

Адвокат рассказал, что будет на следующем судебном заседании.

"Попытка стороны обвинения обязать защиту завершить ознакомление с материалами производства за 10 дней", – объяснил Ломанов.

13 июля с Дугарь должны были по решению суда снять электронный браслет.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это Дугарь, военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (арестован) и детский хирург Юлия Кузьменко (заключена под стражу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения по маршруту следования заговорщиков.