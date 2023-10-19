Подозрение военнослужащим на Буковине: ремонт дома комбата вместо службы

На Буковине сообщили о подозрении трем военнослужащим, которые ремонтировали дом комбата вместо службы в зоне боевых действий.
Об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.
Подозрение было вручено командиру одной из бригад территориальной обороны и двум его подчиненным. Командиру инкриминируют превышение военных полномочий и уполномочивание служебных обязанностей, сержанту и солдату же предъявляется обвинение в уклонении от военной службы в условиях военного положения.
По данным следствия, подполковник предложил двум военнослужащим не отправляться в горячие точки боевых действий, а вместо этого заняться ремонтом дома, принадлежащего его близкой родственнице. Они согласились на эту сделку и, по факту, в течение четырех месяцев фиктивно считались на месте боевых действий на востоке страны. Они получали незаконные денежные выплаты и компенсации ежемесячно, в то время как находились в Вижницком районе на Буковине с июня по октябрь 2023 года. Прокуратура рассматривает вопрос об избрании меры пресечения для обвиняемых.
Командиру грозит до 12 лет заключения, солдатам, в свою очередь, - до 10 лет.
Об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.
Подозрение было вручено командиру одной из бригад территориальной обороны и двум его подчиненным. Командиру инкриминируют превышение военных полномочий и уполномочивание служебных обязанностей, сержанту и солдату же предъявляется обвинение в уклонении от военной службы в условиях военного положения.
По данным следствия, подполковник предложил двум военнослужащим не отправляться в горячие точки боевых действий, а вместо этого заняться ремонтом дома, принадлежащего его близкой родственнице. Они согласились на эту сделку и, по факту, в течение четырех месяцев фиктивно считались на месте боевых действий на востоке страны. Они получали незаконные денежные выплаты и компенсации ежемесячно, в то время как находились в Вижницком районе на Буковине с июня по октябрь 2023 года. Прокуратура рассматривает вопрос об избрании меры пресечения для обвиняемых.
Командиру грозит до 12 лет заключения, солдатам, в свою очередь, - до 10 лет.
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