Подозрение от СБУ: жители Одессы создавали фальшивые материалы по заказу рф

16:14 16 июня Киев, Украина

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила подозрение двум жителям Одессы, которые по заказу российского телевидения создавали фальшивые материалы о мобилизации и Киево-Печерской лавре.



Об этом сообщает официальная пресс-служба СБУ.



По данным СБУ, один из подозреваемых является бывшим оператором Одесского государственного телевидения, который после начала полномасштабного вторжения начал сотрудничать с российским каналом Рен-ТВ. По заказу пропагандистов, этот злоумышленник согласился снять провокационное видео о ходе мобилизации в Украине.



За взятку в размере 8 тысяч гривен он нанял своего знакомого для роли "военкома" в местном центре комплектования. Вместе они записали видео, в котором "военком" рассказывал о вынужденной охоте на мужчин призывного возраста, чтобы избежать собственной мобилизации.



Созданный фейк одесситами был показан на российском канале Рен-ТВ, после чего его распространили более чем 20 пропагандистских информационных ресурсов.



СБУ провела экспертизу данного видео, которая подтвердила преступные действия обвиняемых. В настоящее время также проверяется возможное участие оператора в создании других заказных сюжетов, связанных с событиями в Киево-Печерской лавре.



Расследование установило, что после увольнения с государственного телевидения оператор работал в одесском филиале "Независимого бюро журналистских расследований".



После начала полномасштабного вторжения российской федерации, он активно призывал к поддержке оккупантов и оправдывал их военные преступления в своих социальных сетях.



Именно такое поведение привлекло внимание кремлевских пропагандистов, и они установили с ним контакт, как указано в сообщении СБУ.



Оператору и его соучастнику было озвучено подозрение в коллаборационистской деятельности, за что им грозит до двенадцати лет лишения свободы и конфискация имущества.