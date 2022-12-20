Поднимал флаг рф над мэрией Харькова: СБУ задержала сторонника "новороссии"

11:39 20 декабря Киев, Украина

Контрразведка СБУ разоблачила вражеского приспешника, который в 2014 году поднимал российский флаг над Харьковской мэрией. Злоумышленник более 8 лет скрывался от правосудия за участие в кремлевском проекте "новороссия" и попытках насильственного захвата власти в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Именно он в 2014 году поднимал российский флаг над зданием Харьковского городского совета и призывал к штурму учреждения. Кроме того, он выступал перед камерами московских пропагандистов, где агитировал за изменение границ Украины и захват государственных органов. Больше всего таких "эфиров" с его участием было снято представителями кремлевского телеканала "россия 1", – говорится в сообщении.

В спецслужбе отметили, что когда проект рф провалился, фигурант решил "залечь на дно". Для этого он прибегнул к конспирации, постоянно менял адреса проживания и номера мобильных телефонов. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.



Во время обыска в доме подозреваемого правоохранители обнаружили флаги рф и георгиевские ленты, снайперскую винтовку с оптическим

прицелом, самозарядную винтовку Z-10 и патроны к огнестрельному оружию калибра 7,62 мм.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – до семи лет лишения свободы.



Сейчас правоохранители проверяют причастность фигуранта к подготовке диверсий российских спецслужб.