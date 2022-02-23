Подкуп ЦИК: полиция задержала депутата

Чиновник Подольской мэрии Одесской области пытался подкупить членов ЦИК в интересах одной из политических партий.
Об этом сообщил пресс-центр СБУ в четверг, 1 октября.
Отмечается, что организатором подкупа является начальник одного из управлений Подольского горсовета, который также является депутатом совета города.
За различные суммы вознаграждения он предложил члену городского избиркома не регистрировать кандидатов от конкурирующей политической силы и обеспечить положительное голосование по лоббистским вопросам его партии.
Также сообщается, что действия депутата координировал один из руководителей Одесского облсовета, который имеет общие бизнес-интересы в регионе с действующим народным депутатом Украины. Победа на выборах в Подольский горсовет нужной политсилы должна была способствовать "развитию" их бизнеса.
По данному факту открыто уголовное производство. Следственные действия продолжаются.
Отмечается, что организатором подкупа является начальник одного из управлений Подольского горсовета, который также является депутатом совета города.
За различные суммы вознаграждения он предложил члену городского избиркома не регистрировать кандидатов от конкурирующей политической силы и обеспечить положительное голосование по лоббистским вопросам его партии.
Также сообщается, что действия депутата координировал один из руководителей Одесского облсовета, который имеет общие бизнес-интересы в регионе с действующим народным депутатом Украины. Победа на выборах в Подольский горсовет нужной политсилы должна была способствовать "развитию" их бизнеса.
По данному факту открыто уголовное производство. Следственные действия продолжаются.
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