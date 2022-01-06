Подконтрольные РФ боевики на Донбассе пытали током и избивали пленного Виктора Дзыцюка

16:29 06 Январь Киев, Украина





Сегодня у Виктора день рождения, которое он вынужден встречать в тюрьме, где незаконно удерживается оккупационной администрацией РФ, сообщила омбудсмен



Дзицюк был задержан 23 ноября 2017 года. Он работал мастером на строительстве автодорог и боевики обвинили его в шпионаже в пользу СБУ, обнаружив карты местности в телефоне.



Родные не сразу узнали о местонахождении Виктора, а его мать Галина Дзыцюк вместе с другими родственниками пленных много раз стояла под зданием так называемого "Министерства государственной безопасности" в Донецке, пытаясь найти сына.



Освобожденные из плена рассказывали, что Виктора содержали в тюрьме боевиков "Изоляции", где его пытали током и беспощадно избивали. Подконтрольные России боевики в так называемой ДНР более 4 лет удерживают в плену Виктора Дзыцюка. Мужчину пытали током и регулярно избивали, а потому теперь у него серьезные проблемы со здоровьем, но медпомощи не получает.Сегодня у Виктора день рождения, которое он вынужден встречать в тюрьме, где незаконно удерживается оккупационной администрацией РФ, сообщила омбудсмен Людмила Денисова Дзицюк был задержан 23 ноября 2017 года. Он работал мастером на строительстве автодорог и боевики обвинили его в шпионаже в пользу СБУ, обнаружив карты местности в телефоне.Родные не сразу узнали о местонахождении Виктора, а его мать Галина Дзыцюк вместе с другими родственниками пленных много раз стояла под зданием так называемого "Министерства государственной безопасности" в Донецке, пытаясь найти сына.Освобожденные из плена рассказывали, что Виктора содержали в тюрьме боевиков "Изоляции", где его пытали током и беспощадно избивали.

“Парень поседел от пыток за одну неделю. В марте 2018-го его, без сознания, отправили в медсанчасть СИЗО”, – вспоминает бывший пленник Александр Тимофеев.

По данным Денисовой, в подвале изолятора Дзыцюк провел 2,5 года, пока в 2020-м его не дали 16 лет тюрьмы за "шпионаж и организацию диверсий". В настоящее время мужчина находится в Макеевской ИК32, где вынужден существовать в бесчеловечных условиях.



Так, например, родственники заключенных там должны покупать уголь для отопления камер и лекарства. В прошлом году Виктор вместе с другими заключенными переболел простудой, которая обострила псориаз.

“Родственники передают медикаменты, но не уверены, что Виктор их получает. Нужная медпомощь ему не предоставляется”, – рассказывает Денисова.

Чтобы помочь Дзыцюку, Омбудсман обратилась к руководству Красного Креста в Украине и непосредственно к координатору ОБСЕ в гуманитарной подгруппе ТКГ Шарлотте Реландер.