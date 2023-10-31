Поддерживает агрессию рф: российской певице Чичериной сообщили о подозрении

Служба безопасности собрала доказательную базу на российскую певицу Юлию Чичерину, поддержавшую вооруженную агрессию россии.
По данным следствия, накануне 2023 года она опубликовала на собственном Ютуб-канале видеообращение, где призвала военных сил обороны сдаваться в рашистский плен. Кроме того, в своем выступлении Чичерина угрожала украинским защитникам заключением в российские концлагеря в Сибири.
Затем это видео было подхвачено пропагандистами центральных информресурсов кремля, а также распространено на Телеграмм-каналах террористических организаций л/днр.
Также после теракта агрессора в Еленевке фигурантка приехала в временно оккупированный поселок и дала там концерт, во время которого призвала местных жителей вступать в ряды захватчиков. Такую агитацию она сопровождала «лозунгами», в которых оправдывала временную оккупацию части Украины.
Инициированная Службой безопасности языково-лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности злоумышленницы в пользу россии.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Чичериной о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
▪️ ч. 1, ч. 2 ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины);
▪️ ст. 436 (пропаганда войны);
▪️ ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).
Напомним, что в марте 2022 года фигурантка незаконно прибыла в временно оккупированный Энергодар и сняла флаг со здания местной мэрии.
Тогда по этому и другим фактам правоохранители квалифицировали ее преступные действия по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
▪️ ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами).
Злоумышленнице грозит пожизненное лишение свободы.
По данным следствия, накануне 2023 года она опубликовала на собственном Ютуб-канале видеообращение, где призвала военных сил обороны сдаваться в рашистский плен. Кроме того, в своем выступлении Чичерина угрожала украинским защитникам заключением в российские концлагеря в Сибири.
Затем это видео было подхвачено пропагандистами центральных информресурсов кремля, а также распространено на Телеграмм-каналах террористических организаций л/днр.
Также после теракта агрессора в Еленевке фигурантка приехала в временно оккупированный поселок и дала там концерт, во время которого призвала местных жителей вступать в ряды захватчиков. Такую агитацию она сопровождала «лозунгами», в которых оправдывала временную оккупацию части Украины.
Инициированная Службой безопасности языково-лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности злоумышленницы в пользу россии.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Чичериной о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
▪️ ч. 1, ч. 2 ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины);
▪️ ст. 436 (пропаганда войны);
▪️ ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).
Напомним, что в марте 2022 года фигурантка незаконно прибыла в временно оккупированный Энергодар и сняла флаг со здания местной мэрии.
Тогда по этому и другим фактам правоохранители квалифицировали ее преступные действия по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
▪️ ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами).
Злоумышленнице грозит пожизненное лишение свободы.
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