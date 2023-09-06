Поддержал российскую агрессию: экс-лидеру коммунистов Петру Симоненко сообщено о подозрении

СБУ сообщила о подозрении бывшему народному депутату, руководителю запрещенной Компартии Украины Петру Симоненко, который поддержал вооруженную агрессию рф, а во время оккупации Киевщины бежал в россию в сопровождении спецназа рф.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
На период оккупации Киевщины он обратился к высшему военно-политическому руководству россии по поводу его «эвакуации» в страну-агрессор. Чтобы вывезти Симоненко с его семьей из захваченного к тому времени поселка Березовка Макаровского района, кремль распорядился отправить туда отряд спецназа россии.
По прибытии российских спецназовцев экс-нардеп лично их встречал, а затем расквартировал в собственном доме.
Затем с 4 по 8 марта 2022 года оккупационное спецподразделение осуществило «сопровождение» Симоненко и его близких через вражеские блокпосты на территорию беларуси.
Оттуда он переехал в россию, где был назначен заместителем председателя «Центрального комитета международного коммунистического объединения «Союз коммунистических партий – коммунистической партии советского союза».
Это полностью прокремлевская организация, которая подконтрольна российской компартии во главе с ее лидером – депутатом госдумы рф Геннадием Зюгановым. Именно по его указанию Симоненко начал публичную кампанию в поддержку агрессивной политики москвы.
Так, в октябре 2022 года экс-нардеп принял участие в так называемой «22-й Международной встрече коммунистических и рабочих партий», которая
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
На период оккупации Киевщины он обратился к высшему военно-политическому руководству россии по поводу его «эвакуации» в страну-агрессор. Чтобы вывезти Симоненко с его семьей из захваченного к тому времени поселка Березовка Макаровского района, кремль распорядился отправить туда отряд спецназа россии.
По прибытии российских спецназовцев экс-нардеп лично их встречал, а затем расквартировал в собственном доме.
Затем с 4 по 8 марта 2022 года оккупационное спецподразделение осуществило «сопровождение» Симоненко и его близких через вражеские блокпосты на территорию беларуси.
Оттуда он переехал в россию, где был назначен заместителем председателя «Центрального комитета международного коммунистического объединения «Союз коммунистических партий – коммунистической партии советского союза».
Это полностью прокремлевская организация, которая подконтрольна российской компартии во главе с ее лидером – депутатом госдумы рф Геннадием Зюгановым. Именно по его указанию Симоненко начал публичную кампанию в поддержку агрессивной политики москвы.
Так, в октябре 2022 года экс-нардеп принял участие в так называемой «22-й Международной встрече коммунистических и рабочих партий», которая
проходила в городе Гавана на Кубе.
Во время своего выступления на форуме Симоненко пытался легитимизировать захват части территории Украины и деятельность «л/днр».
Кроме того, по данным следствия, 21 - 22 апреля 2023 года экс-нардеп принял участие в состоявшемся в минске съезде «антифашистского форума».
Там он высказывался за продолжение войны против Украины и оправдывал кремлевские нарративы по применению тактического ядерного оружия россии.
На основании собранных доказательств Симоненко уведомлено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
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