Поддержал российскую агрессию: экс-лидеру коммунистов Петру Симоненко сообщено о подозрении

11:16 11 августа Киев, Украина

СБУ сообщила о подозрении бывшему народному депутату, руководителю запрещенной Компартии Украины Петру Симоненко, который поддержал вооруженную агрессию рф, а во время оккупации Киевщины бежал в россию в сопровождении спецназа рф.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

На период оккупации Киевщины он обратился к высшему военно-политическому руководству россии по поводу его «эвакуации» в страну-агрессор. Чтобы вывезти Симоненко с его семьей из захваченного к тому времени поселка Березовка Макаровского района, кремль распорядился отправить туда отряд спецназа россии.

По прибытии российских спецназовцев экс-нардеп лично их встречал, а затем расквартировал в собственном доме.

Затем с 4 по 8 марта 2022 года оккупационное спецподразделение осуществило «сопровождение» Симоненко и его близких через вражеские блокпосты на территорию беларуси.

Оттуда он переехал в россию, где был назначен заместителем председателя «Центрального комитета международного коммунистического объединения «Союз коммунистических партий – коммунистической партии советского союза».

Это полностью прокремлевская организация, которая подконтрольна российской компартии во главе с ее лидером – депутатом госдумы рф Геннадием Зюгановым. Именно по его указанию Симоненко начал публичную кампанию в поддержку агрессивной политики москвы.

Так, в октябре 2022 года экс-нардеп принял участие в так называемой «22-й Международной встрече коммунистических и рабочих партий», которая
проходила в городе Гавана на Кубе.
Во время своего выступления на форуме Симоненко пытался легитимизировать захват части территории Украины и деятельность «л/днр».

Кроме того, по данным следствия, 21 - 22 апреля 2023 года экс-нардеп принял участие в состоявшемся в минске съезде «антифашистского форума».

Там он высказывался за продолжение войны против Украины и оправдывал кремлевские нарративы по применению тактического ядерного оружия россии.

На основании собранных доказательств Симоненко уведомлено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.