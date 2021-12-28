Подделка Covid-сертификатов: СБУ провела обыски во львовской амбулатории

16:50 28 Декабрь Киев, Украина





Как указано в материалах этого дела, еще 16 августа львовская полиция открыла уголовное производство о подделке сертификатов о вакцинации в амбулатории семейной медицины No4 на ул.Шевченко 358б. Следствие установило, что жители Львова с медиками с помощью специальной программы подделывали сертификаты вакцинации и вносили ложную информацию в электронную медицинскую систему Helsi. В частности, медики за вознаграждение вносили информацию о вакцинации пациентов, которые на самом деле не привились.



Следствие установило, что медики получали 2000-4000 грн за один сертификат о вакцинации. Эти деньги клиенты платили либо наличными, либо перечисляли на личные счета врачей. В течение шести месяцев медработники выдавали до 20 фальшивок в день. Сотрудники амбулатории семейной медицины во Львове подделывали сертификаты о вакцинации за 2000-4000 тыс. грн. СБУ провела обыски в амбулатории и обнаружила, что к преступной группе причастны семейные врачи. Сейчас по этому делу идет следствие.Как указано в материалах этого дела, еще 16 августа львовская полиция открыла уголовное производство о подделке сертификатов о вакцинации в амбулатории семейной медицины No4 на ул.Шевченко 358б. Следствие установило, что жители Львова с медиками с помощью специальной программы подделывали сертификаты вакцинации и вносили ложную информацию в электронную медицинскую систему Helsi. В частности, медики за вознаграждение вносили информацию о вакцинации пациентов, которые на самом деле не привились.Следствие установило, что медики получали 2000-4000 грн за один сертификат о вакцинации. Эти деньги клиенты платили либо наличными, либо перечисляли на личные счета врачей. В течение шести месяцев медработники выдавали до 20 фальшивок в день.

«Непосредственным внесением в базу данных вакцинированных лиц занимаются медицинские работники амбулатории семейной медицины No4 КНП «3-я городская клиническая больница г. Львова», которая находится по адресу г. Львов, ул.Шевченко 358, б. Выдачу указанных сертификатов производят семейные врачи», – говорится в материалах этого дела.

10 декабря сотрудники Службы безопасности Украины вместе с полицией провели обыски в помещение амбулатории и изъяли мобильные телефоны, флешки, блокноты, жесткие диски и блокноты медиков, а также документы. 14 декабря судья Лычаковского районного суда Яворский наложил арест на всю изъятую технику и документы. Досудебное расследование по этому делу продолжается.