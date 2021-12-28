Подделка Covid-сертификатов: СБУ провела обыски во львовской амбулатории

Сотрудники амбулатории семейной медицины во Львове подделывали сертификаты о вакцинации за 2000-4000 тыс. грн. СБУ провела обыски в амбулатории и обнаружила, что к преступной группе причастны семейные врачи. Сейчас по этому делу идет следствие.
Как указано в материалах этого дела, еще 16 августа львовская полиция открыла уголовное производство о подделке сертификатов о вакцинации в амбулатории семейной медицины No4 на ул.Шевченко 358б. Следствие установило, что жители Львова с медиками с помощью специальной программы подделывали сертификаты вакцинации и вносили ложную информацию в электронную медицинскую систему Helsi. В частности, медики за вознаграждение вносили информацию о вакцинации пациентов, которые на самом деле не привились.
Следствие установило, что медики получали 2000-4000 грн за один сертификат о вакцинации. Эти деньги клиенты платили либо наличными, либо перечисляли на личные счета врачей. В течение шести месяцев медработники выдавали до 20 фальшивок в день.
Как указано в материалах этого дела, еще 16 августа львовская полиция открыла уголовное производство о подделке сертификатов о вакцинации в амбулатории семейной медицины No4 на ул.Шевченко 358б. Следствие установило, что жители Львова с медиками с помощью специальной программы подделывали сертификаты вакцинации и вносили ложную информацию в электронную медицинскую систему Helsi. В частности, медики за вознаграждение вносили информацию о вакцинации пациентов, которые на самом деле не привились.
Следствие установило, что медики получали 2000-4000 грн за один сертификат о вакцинации. Эти деньги клиенты платили либо наличными, либо перечисляли на личные счета врачей. В течение шести месяцев медработники выдавали до 20 фальшивок в день.
10 декабря сотрудники Службы безопасности Украины вместе с полицией провели обыски в помещение амбулатории и изъяли мобильные телефоны, флешки, блокноты, жесткие диски и блокноты медиков, а также документы. 14 декабря судья Лычаковского районного суда Яворский наложил арест на всю изъятую технику и документы. Досудебное расследование по этому делу продолжается.
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