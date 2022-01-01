Подчиненный ежемесячно выписывал премии шефу, общая сумма которых составила 550 тыс грн

Бывший лесничий-заместитель Гутянского лесхоза на протяжении года ежемесячно выписывал премии своему начальнику. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Подозреваемому сообщено о подозрении по факту растраты имущества в крупных размерах путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 191 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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