Подчиненный ежемесячно выписывал премии шефу, общая сумма которых составила 550 тыс грн

10:18 23 Апрель Киев, Украина

Бывший лесничий-заместитель Гутянского лесхоза на протяжении года ежемесячно выписывал премии своему начальнику. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что лесничий-заместитель начальника ГП, путем установления необоснованного ежемесячного премирования, без обязательного согласования с Харьковским областным управлением лесного и охотничьего хозяйства в период с 2018 по 2019 гг., злоупотребляя служебным положением, растратил в пользу своего руководителя, бывшего директора ГП Гутянское лесное хозяйство, государственные средства в сумме более 550 000 гривен", - говорится в сообщении.

Подозреваемому сообщено о подозрении по факту растраты имущества в крупных размерах путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 191 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.