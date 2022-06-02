Под заводом "Азот" прячутся около 800 человек - Гайдай

17:56 02 июня Киев, Украина

В Луганской области около 800 человек прячутся под химическим заводом "Азот" в Северодонецке.

Об этом в четверг, 2 июня, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в комментарии для CNN.



По его словам, в бомбоубежищах советских времен находятся местные жители, которых просили эвакуироваться, но они отказались. Среди них есть дети, но их немного.



Относительно попадания российской ракеты по резервуару с азотной кислотой на территории завода Гайдай отметил, что людям в укрытиях ничего не угрожает.



Гайдай добавил, что с военной точки зрения завод не имеет значения, поэтому "Азот – это точно не Азовсталь".



Ранее глава Луганской области заявил, что у россиян нет дальнейших успехов в Северодонецке. С нескольких улиц города врага оттеснили. При этом есть связь с людьми, находящимися в бомбоубежищах.