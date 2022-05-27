Под завалами завода Октябрь в Мариуполе нашли около 70 тел

Об этом сообщил Андрющенко в свое Telegram.

"Причина та же – людей заперло обломками здания после обстрела. Тела погибших были упакованы в пластиковые мешки и вывезены для захоронения в братскую могилу в с. Старый Крым. Идентификация не проводилась, но местные говорят, что особо идентифицировать нечего было с учетом состояния тел. Сколько таких могильников, оставленных российскими бомбами в Мариуполе, еще будет найдено. Единицы? Десятки? Сотни?",- заявил советник мэра.