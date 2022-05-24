Под завалами в Мариуполе нашли почти 200 тел

12:09 24 мая Киев, Украина

В Мариуполе под завалами одного из подвалов найдено почти 200 тел.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-секретарь мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Могильник. При разборе завалов многоэтажки в районе пригородной АЗС-2 на пр. Мира в подвале нашли около 200 тел погибших под завалами с высокой степенью разложения. Из-за отказа местных собирать и упаковывать тела погибших, МЧС России оставило место работ", - сообщил он.

Андрющенко добавил, что тела погибших остались на месте, из-за частично разобранных завалов смрад чувствуется почти во всем квартале.



Он также сообщил, что в Мариуполе процесс перезахоронения из дворов многоэтажек фактически остановлен.

"Из-за введения работы по захоронению и эксгумации так называемой "государственной корпорации" "Ритуал" из Донецка, процесс перезахоронения из дворов многоэтажек фактически остановлен. Для "официального" бесплатного перезахоронения надо дождаться очереди, самостоятельно привезти тело погибшего в "морг", выдав, что тело погибшего найдено только что или согласиться на запись видео, где заявитель скажет, что убит именно украинской армией", - отметил пресс-секретарь мэра.



Он добавил, что в связи с этим в импровизированном морге возле "Метро" на улице сложено в пакетах большое количество трупов.