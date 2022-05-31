Под завалами обстрелянной россиянами многоэтажки в Харькове обнаружили два тела

09:52 31 мая Киев, Украина





Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Харьковской области.



Речь идет о 16-этажке, расположенной в Индустриальном районе Харькова.



Харькове при разборе завалов одного из разрушенных в результате российских обстрелов домов нашли тела двух погибших.Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Харьковской области.Речь идет о 16-этажке, расположенной в Индустриальном районе Харькова.

Этот район российские военные периодически обстреливают с начала вторжения, а дом, о котором говорится в сообщении спасателей, по данным местных журналистов, обстреляли еще в начале марта.

Тела двоих погибших, пол которых не уточняют, обнаружили на 15-м этаже дома.



Российские военные целенаправленно обстреливали жилые дома в Харькове – об этом свидетельствуют показы пленных россиян. К примеру, о таких приказах рассказывал российский летчик, подполковник, заместитель командира 47-го бомбардировочного авиационного полка Криштоп Максим Сергеевич . В Харьковскую область он сбросил по меньшей мере 10 тонн фугасных бомб, пока не попал в плен в начале марта.



По данным, недавно озвученным президентом Владимиром Зеленским , в Харькове российские военные повредили 2229 многоэтажных домов, из которых 225 разрушили полностью.



С начала полномасштабного российского вторжения в Харьковской области погиб 741 гражданский человек. Из-под завалов разрушенных домов извлечены по меньшей мере 150 тел погибших.