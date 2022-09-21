Под завалами дома в Курахово нашли тело мужчины

18:28 21 сентября Киев, Украина

Под завалами дома, обстрелянного российскими военными в Курахово Донецкой области, нашли тело погибшего мужчины.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Россияне обстреляли трехэтажное здание в ночь на 21 сентября. На месте вспыхнул пожар, который спасатели пытались усмирить много часов.
"Дом разрушен до основания, плиты перекрытия обрушились с верхнего этажа до нижнего", - рассказывает о последствиях атаки глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Кроме одного погибшего, в результате обстрела ранения получили еще 12 человек, среди которых двое детей.

Кириленко говорит, что, по данным местных властей, из обстрелянного дома ранее эвакуировали жителей, однако некоторые вернулись.
“Такие опрометчивые шаги приводят к тяжелым последствиям. Эвакуируйтесь. Сохраните свою жизнь!” – призвал председатель ОВА.