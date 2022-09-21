Под завалами дома в Курахово нашли тело мужчины

18:28 21 сентября Киев, Украина





Об этом сообщили в



Россияне обстреляли трехэтажное здание в ночь на 21 сентября. На месте вспыхнул пожар, который спасатели пытались усмирить много часов. Под завалами дома, обстрелянного российскими военными в Курахово Донецкой области, нашли тело погибшего мужчины.Об этом сообщили в ГСЧС Россияне обстреляли трехэтажное здание в ночь на 21 сентября. На месте вспыхнул пожар, который спасатели пытались усмирить много часов.

"Дом разрушен до основания, плиты перекрытия обрушились с верхнего этажа до нижнего", - рассказывает о последствиях атаки глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Кроме одного погибшего, в результате обстрела ранения получили еще 12 человек, среди которых двое детей.



Кириленко говорит, что, по данным местных властей, из обстрелянного дома ранее эвакуировали жителей, однако некоторые вернулись.