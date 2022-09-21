Под завалами дома в Курахово нашли тело мужчины

Под завалами дома, обстрелянного российскими военными в Курахово Донецкой области, нашли тело погибшего мужчины.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Россияне обстреляли трехэтажное здание в ночь на 21 сентября. На месте вспыхнул пожар, который спасатели пытались усмирить много часов.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Россияне обстреляли трехэтажное здание в ночь на 21 сентября. На месте вспыхнул пожар, который спасатели пытались усмирить много часов.
Кроме одного погибшего, в результате обстрела ранения получили еще 12 человек, среди которых двое детей.
Кириленко говорит, что, по данным местных властей, из обстрелянного дома ранее эвакуировали жителей, однако некоторые вернулись.
Кириленко говорит, что, по данным местных властей, из обстрелянного дома ранее эвакуировали жителей, однако некоторые вернулись.
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