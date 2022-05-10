Под завалами дома в Изюме нашли трупы

"Во временно оккупированном Изюме из-под завалов пятиэтажного дома, который оккупаты уничтожили еще в первой декаде марта, нашли тела 44 погибших гражданских".Это очередное ужасное военное преступление российских оккупантов против мирного населения. Мы фиксируем каждое, и за каждое они заплатят!".- глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

В эфире национального телемарафона Синегубов объяснил, что город Изюм остается самой горячей точкой Харьковской области, где постоянно ведутся бои. ВСУ свои позиции там держат, однако этот город более 2 месяцев находится фактически под оккупацией и большое количество жилых домов там разрушено. Провести эвакуацию или доставить туда гумдопомощь невозможно.

Благодаря оставшимся местным жителям сейчас завершили разбирать один из разрушенных еще в марте жилых домов.

Это 5-этажка, под завалами которой обнаружили 44 тела местных жителей.

Синегубов не может сказать точно, были ли эти люди в бомбоубежище, подвальном помещении или в собственных квартирах. Разрушена не часть, не подъезд, а весь дом в результате артиллерийских обстрелов оккупантов.