Под завалами дома в Изюме нашли трупы

Во временно оккупированном Изюме под завалами дома, который оккупанты уничтожили еще в марте, нашли тела 44 погибших гражданских.
В эфире национального телемарафона Синегубов объяснил, что город Изюм остается самой горячей точкой Харьковской области, где постоянно ведутся бои. ВСУ свои позиции там держат, однако этот город более 2 месяцев находится фактически под оккупацией и большое количество жилых домов там разрушено. Провести эвакуацию или доставить туда гумдопомощь невозможно.
Благодаря оставшимся местным жителям сейчас завершили разбирать один из разрушенных еще в марте жилых домов.
Это 5-этажка, под завалами которой обнаружили 44 тела местных жителей.
Синегубов не может сказать точно, были ли эти люди в бомбоубежище, подвальном помещении или в собственных квартирах. Разрушена не часть, не подъезд, а весь дом в результате артиллерийских обстрелов оккупантов.
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