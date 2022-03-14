Под Запорожьем загорелся дом из-за попадания молнии

16:05 16 июня Киев, Украина

Спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) ликвидировали пожар на территории частного домовладения, который произошел из-за удара молнии.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС в Запорожской области.



Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит крыша частного жилого дома на общей площади 120 квадратных метров.