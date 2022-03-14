Под Запорожьем загорелся дом из-за попадания молнии
16:05 16 июня Киев, Украина
Спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)
ликвидировали пожар
на территории частного домовладения, который произошел из-за удара молнии.
Об этом говорится в сообщении ГСЧС в Запорожской области.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит крыша частного жилого дома на общей площади 120 квадратных метров.
"В Запорожском районе в селе Солнечное молния попала в частный дом, возник пожар. Предполагаемая причина пожара - разряд молнии. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование. От ГУ ГСЧС привлекались 6 единиц техники и 22 человека личного состава", - говорится в сообщении.
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