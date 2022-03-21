Под Запорожьем войска РФ расстреляли гражданские авто

18:47 21 марта Киев, Украина

Сегодня, 21 марта, около 9 часов утра в населенном пункте Малиновка, что в Пологовском районе, оккупанты расстреляли из автоматического оружия два легковых автомобиля с мирными жителями. Люди двигались по гуманитарному коридору.



Как сообщил спикер Запорожской областной военной администрации, полковник ВСУ Иван Арефьев, среди раненых оказались двое детей, трое женщин и мужчина. Детей срочно доставили в Запорожскую областную детскую больницу. Состояние взрослых удалось стабилизировать в больнице Покровского.





Российские оккупанты обвинили в этом преступлении военнослужащих ВС Украины. Пострадавшие полностью опровергли эту дезинформацию.

Отмечается, что военнослужащие России на блокпостах сначала якобы пропускают гражданские машины с мирными жителями из находящихся под постоянными обстрелами или бомбежками зон в безопасные регионы. Однако как только автомобиль выезжает на 100-500 метров, по ней открывают огонь на поражение. Оккупанты не принимают во внимание то, что в автомобиле обычно находятся маленькие дети.



19 марта, кроме взрослых, были ранены шестеро детей, вчера, 20 марта – четверо детей, сегодня – еще четверо детей. Все ранения тяжелые и максимально критические, многие дети остались без рук и без ног.