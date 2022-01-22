Под Запорожьем мужчина получил пулю за сделанное им замечание

12:13 08 Сентябрь Киев, Украина

Пресс-служба Нацполиции Запорожской области сообщила, что в Запорожской области мужчина выстрелил в другого, потому что тот сделал ему замечание из-за поведения. Пострадавшего с ранениями госпитализировали.



Происшествие произошло в поселке Веселое. Выстрелы услышали местные жители и вызвали полицию. На месте конфликта нашли раненного 54-летнего мужчину. Его забрала скорая. Нападавший скрылся с места происшествия на авто.



Правоохранители разыскали стрелка. Им оказался 22-летний местный житель. Он пояснил, что таким образом пытался отомстить за замечания по поводу его поведения.



"Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по признакам ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", — сообщили в отделе коммуникации полиции.



Ведется следствие.