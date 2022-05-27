Под взрывы снарядов из Донецкой области эвакуировали 51 человека

18:20 27 мая Киев, Украина

Под обстрелами оккупантов на бронированном транспорте полицейские эвакуировали 11 жителей села Студенок и 40 жителей поселка Райгородок Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Эвакуация происходит в сложных условиях, потому что линия фронта меняется ежеминутно, а дорогу простреливают российские военные, отмечают правоохранители. Им удалось вывезти более полусотни человек, среди которых были раненые взрослые и дети.

11 человек, половина из которых дети, вывезли из Студенка. В теле трехлетнего мальчика из села – два осколка, а его папу убило у него на глазах российским снарядом, сообщают полицейские.

“У меня вчера убило мужа и ранило ребенка. Когда начался обстрел, мы побежали в погреб, но прямо перед лицом ударила ракета”, – рассказала правоохранителям одна из эвакуированных.

Соседи пытались тушить горящий дом, в то же время погасить пламя под постоянными обстрелами не удалось. Жители села сказали полицейским, что в нем остались единицы людей. В городе Святогорск неподалеку остаются около 800 жителей.



Еще около 40 человек полиция эвакуировала из поселка Райгородок, также находящегося под вражеским огнем. Граждан забирали из оговоренных мест сбора, а за маломобильными людьми заезжали по адресам их домов.



Безопасно вывезти людей помогли спецназовцы и сотрудники местной полиции, ориентирующиеся на местности. Для эвакуированных организовывали временное жилье, питание, врачебную помощь. Оставшимся полицейские доставили хлеб, продукты, детское питание, подгузники. Правоохранители обошли улицы и составили список нужд граждан – все это будут пытаться доставить в ближайшее время.