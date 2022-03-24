Под Водяным ранены два солдата ВСУ

06:18 30 октября Киев, Украина

Двое украинских военных получили ранения в результате обстрела оккупационными российскими войсками населенных пунктов Водяное и Золотое-4.
 
Об этом сообщила Украинская делегация ТКГ в Telegram.
"Сегодня, 29 октября, в 20.40 была получена информация об обстреле по направлению Ужовка на Водяное из стрелкового оружия. В 21.45 получена информация о ранении военнослужащего одного из наших соединений. <...> Также, сегодня, 29 октября, в 21.40 в районе Золотое-4, в результате применения противником БПЛА (сброс гранаты ВОГ-25) получил легкое ранение еще один украинский военнослужащий", - указано в сообщении.
Отмечается, что состояние защитников удовлетворительное. ВСУ огонь в ответ на провокации сепаратистов не открывали.

Об обстрелах были проинформированы представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Киев призывает наблюдателей заставить оккупационные вооруженные формирования прекратить эскалацию вооруженного конфликта.