Под Водяным ранены два солдата ВСУ

Двое украинских военных получили ранения в результате обстрела оккупационными российскими войсками населенных пунктов Водяное и Золотое-4.
Об этом сообщила Украинская делегация ТКГ в Telegram.
Отмечается, что состояние защитников удовлетворительное. ВСУ огонь в ответ на провокации сепаратистов не открывали.
Об обстрелах были проинформированы представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Киев призывает наблюдателей заставить оккупационные вооруженные формирования прекратить эскалацию вооруженного конфликта.
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