Под Водяным ранены два солдата ВСУ

Об этом сообщила Украинская делегация ТКГ в Telegram.

"Сегодня, 29 октября, в 20.40 была получена информация об обстреле по направлению Ужовка на Водяное из стрелкового оружия. В 21.45 получена информация о ранении военнослужащего одного из наших соединений. <...> Также, сегодня, 29 октября, в 21.40 в районе Золотое-4, в результате применения противником БПЛА (сброс гранаты ВОГ-25) получил легкое ранение еще один украинский военнослужащий", - указано в сообщении.