Под Винницей задержали при попытке изнасилования находящегося под домашним арестом насильника

11:15 26 июля Киев, Украина

Находящийся под домашним арестом по подозрению в изнасиловании 38-летний мужчина, пытался совершить сексуальное насилие в отношении двух девочек-подростков 13 и 14 лет. Сейчас он задержан и находится в СИЗО.

Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.



Отмечается, что в полицию обратился отец 13-летней потерпевшей. Он рассказал, что вечером неизвестный зашел в его дом и, воспользовавшись отсутствием взрослых, совершил действия сексуального характера в отношении его дочери, предлагая вступить с ним в половые отношения. Девочке удалось вырваться и убежать.



Второе сообщение по спецлинии 102 поступило в тот же вечер из другого населенного пункта. Заявитель сообщил, что его 14-летнюю дочь пытался изнасиловать неизвестный. Нападающий подъехал к ней на улице на велосипеде, сбил с ног и применил физическую силу. Ребенок начал кричать и звать на помощь. Крик девочки услышал местный житель и выбежал из своего дома, после чего нападающий убежал.



Полицейские задержали подозреваемого в совершении этих преступлений и поместили в изолятор временного содержания.



Как выяснилось, задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за изнасилование и грабеж и является обвиняемым в совершении в январе прошлого года изнасилования 19-летней девушки.



Шесть месяцев, пока длилось предварительное расследование, он находился под стражей. Сейчас уголовное производство рассматривается судом, и к обвиняемому судом применена мера пресечения - домашний арест.



38-летнему задержанному объявлено о подозрении в совершении преступлений, ему грозит до 8 лет заключения.