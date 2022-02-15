Под Винницей подвыпивший водитель предлагал полицейским 400 долларов взятки

В селе Пултовцы Винницкой области за нарушение Правил дорожного движения полицейские остановили автомобиль Volkswagen. Пытаясь избежать ответственности, 30-летний водитель с признаками опьянения предложил полицейским неправомерную выгоду за несоставление админпротокола.
Во время патрулирования территории обслуживания полицейские сектора реагирования патрульной полиции Отдела полиции №3 Винницкого районного управления полиции заметили автомобиль Volkswagen Vento, двигавшийся с нарушением Правил дорожного движения.
Остановив транспортное средство, полицейские заметили, что у 30-летнего водителя признаки опьянения. Во время составления административных материалов во избежание ответственности водитель предложил работникам полиции 400 долларов США, — информирует отдел коммуникации полиции Винницкой области.
Полицейские предупредили его об уголовной ответственности за предоставление неправомерной выгоды, однако мужчина продолжал настаивать на своем. Для документирования нарушения инспекторы вызвали следственно-оперативную группу полиции.
По факту предложения неправомерной выгоды полицейским следствие начало уголовное производство по ч.1 ст.369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). За такое правонарушение предусмотрено наказание – до четырех лет лишения свободы.
Во время патрулирования территории обслуживания полицейские сектора реагирования патрульной полиции Отдела полиции №3 Винницкого районного управления полиции заметили автомобиль Volkswagen Vento, двигавшийся с нарушением Правил дорожного движения.
Остановив транспортное средство, полицейские заметили, что у 30-летнего водителя признаки опьянения. Во время составления административных материалов во избежание ответственности водитель предложил работникам полиции 400 долларов США, — информирует отдел коммуникации полиции Винницкой области.
Полицейские предупредили его об уголовной ответственности за предоставление неправомерной выгоды, однако мужчина продолжал настаивать на своем. Для документирования нарушения инспекторы вызвали следственно-оперативную группу полиции.
По факту предложения неправомерной выгоды полицейским следствие начало уголовное производство по ч.1 ст.369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). За такое правонарушение предусмотрено наказание – до четырех лет лишения свободы.
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