Под видом кухонной доски в США пытались переслать ценную икону

15:34 05 июля Киев, Украина

Сотрудники таможни разоблачили незаконную попытку вывоза - с сокрытием от таможенного контроля, иконы , которая представляет историческую и культурную ценность нацуровня.

Об этом сообщает Киевская таможня в понедельник, 5 июля.



Согласно декларации, в международном почтовом отправлении из Днепропетровской области в американский штат Флорида направлялась бывшая в употреблении кухонная доска.



Однако во время таможенного контроля международной посылки вместо кухонного средства таможенники обнаружили деревянную икону с признаками старины размером 360х450х22-27мм, с изображением Богородицы с младенцем. Для таможенного оформления посылки свидетельства на право вывоза этой ценности таможенникам предоставлено не было.

"Как определили эксперты Национального музея истории Украины, обнаруженная святыня – икона Смоленская Богородица (Одигитрия). Написанная иконописцем Левобережной Украины, вероятно на Черниговщине, в XIX столетии, и, несмотря на повреждение поверхности огнем, имеет историческую и культурную ценность национального уровня значения. Рекомендуется для музеев исторического профиля и включения ее в Музейный фонд Украины", – говорится в сообщении.

Указано, что обнаруженная икона не рекомендуется для вывоза за границу (только для экспонирования после проведения реставрационных работ).



По данному факту Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч.1 ст.483 Таможенного кодекса Украины. Икону изъяли.



