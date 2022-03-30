Под видом кухонной доски в США пытались переслать ценную икону

Сотрудники таможни разоблачили незаконную попытку вывоза - с сокрытием от таможенного контроля, иконы, которая представляет историческую и культурную ценность нацуровня.
Об этом сообщает Киевская таможня в понедельник, 5 июля.
Согласно декларации, в международном почтовом отправлении из Днепропетровской области в американский штат Флорида направлялась бывшая в употреблении кухонная доска.
Однако во время таможенного контроля международной посылки вместо кухонного средства таможенники обнаружили деревянную икону с признаками старины размером 360х450х22-27мм, с изображением Богородицы с младенцем. Для таможенного оформления посылки свидетельства на право вывоза этой ценности таможенникам предоставлено не было.
Указано, что обнаруженная икона не рекомендуется для вывоза за границу (только для экспонирования после проведения реставрационных работ).
По данному факту Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч.1 ст.483 Таможенного кодекса Украины. Икону изъяли.
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