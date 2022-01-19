Под столичным Печерским судом начались столкновения между сторонниками Порошенко и силовиками

12:28 19 Январь Киев, Украина

Под Печерским судом в Киеве, где сегодня будут выбирать меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко, начались столкновения между сторонниками Порошенко и силовиками.



В частности, полиция запрещает установить специальные бочки, в которых можно было разжигать огонь. На улице довольно холодно, поэтому люди, пришедшие поддержать Порошенко, хотели таким образом погреться и приготовить теплый чай.



"Печки были безопасны, на них мы хотели греть чай", - объяснили активисты.



Сейчас ситуация урегулирована, правда, часть оборудования у активистов полиция изъяла.



У здания суда уже монтируют сцену и расставляют колонки. Впоследствии на сцене будет установлен большой экран.



Кроме того, вокруг здания суда с самого утра дежурит большое количество правоохранителей. Также на улице возле суда заметили два автозака.