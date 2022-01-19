Под столичным Печерским судом начались столкновения между сторонниками Порошенко и силовиками

Под Печерским судом в Киеве, где сегодня будут выбирать меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко, начались столкновения между сторонниками Порошенко и силовиками.
В частности, полиция запрещает установить специальные бочки, в которых можно было разжигать огонь. На улице довольно холодно, поэтому люди, пришедшие поддержать Порошенко, хотели таким образом погреться и приготовить теплый чай.
"Печки были безопасны, на них мы хотели греть чай", - объяснили активисты.
Сейчас ситуация урегулирована, правда, часть оборудования у активистов полиция изъяла.
У здания суда уже монтируют сцену и расставляют колонки. Впоследствии на сцене будет установлен большой экран.
Кроме того, вокруг здания суда с самого утра дежурит большое количество правоохранителей. Также на улице возле суда заметили два автозака.
В частности, полиция запрещает установить специальные бочки, в которых можно было разжигать огонь. На улице довольно холодно, поэтому люди, пришедшие поддержать Порошенко, хотели таким образом погреться и приготовить теплый чай.
"Печки были безопасны, на них мы хотели греть чай", - объяснили активисты.
Сейчас ситуация урегулирована, правда, часть оборудования у активистов полиция изъяла.
У здания суда уже монтируют сцену и расставляют колонки. Впоследствии на сцене будет установлен большой экран.
Кроме того, вокруг здания суда с самого утра дежурит большое количество правоохранителей. Также на улице возле суда заметили два автозака.
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