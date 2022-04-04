Под Словянском задержан российский информатор

07:23 04 апреля Киев, Украина

Славянске в Донецкой области задержали мужчину, который в соцсетях опубликовал информацию о позициях ВСУ.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.



30 марта 2022 г. злоумышленник обозначил на Google-карте одного из населенных пунктов Донецкой области месторасположение военных подразделений ВСУ. Изображение по указанной локации он распространил в одном из Telegram-каналов.



При этом подозреваемый сделал сообщение в комментариях, добавив информацию о маршруте передвижения военнослужащих, не публиковавшуюся в открытом доступе Генштабом ВСУ.



Мужчину задержали и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.



Напомним, Верховная Рада приняла законопроект о уголовной ответственности за незаконную фото- и видеосъемку перемещения ВСУ и международной военной помощи во время военного положения.