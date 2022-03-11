Под сидящими на лавке пенсионерами рухнула бетонная опора

"По словам жильцов, с требованием укрепления конструкции они неоднократно обращались к главе ОСББ. Реакции не последовало. Накопились проблемы и в самом подъезде – там образовалась большая трещина, из-за нее в период дождей на полу образовываются лужи", – говорится в сообщении.