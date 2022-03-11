Под сидящими на лавке пенсионерами рухнула бетонная опора

В Днепре, около жилого подъезда, который находится под кураторством ОСББ, под пенсионерами обвалилась бетонная плита. Пожилые люди отделались ссадинами.
Указано, что инцидент произошел на улице Гладкова. Двое пенсионеров сели на лавочку, после чего под ними частично рухнула конструкция. Пожилым мужчинам повезло – они отделались ссадинами.
Указано, что инцидент произошел на улице Гладкова. Двое пенсионеров сели на лавочку, после чего под ними частично рухнула конструкция. Пожилым мужчинам повезло – они отделались ссадинами.
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