Под Северодонецком заминировали газопровод

По сообщению пресс-службы полиции Луганской области вблизи Северодонецка сотрудники газовой службы обнаружили устройство, похожее на самодельную взрывчатку прямо возле газопроводной трубы. Они обратились в полицию, которая ликвидировала угрозу и предотвратила теракт.

"Утром в Новоайдарский отдел полиции поступило сообщение диспетчера аварийной газовой службы о том, что во время обхода газопровода вблизи с. Пурдовка обнаружен предмет, похожий на растяжку", - написала Погукай.

Полицейские оцепили место происшествия и перекрыли дорожное движение, а специалисты газовой службы остановили подачу газа.

Во время осмотра территории взрывотехники обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство, сообщила Погукай.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания лица, причастного к преступлению. Также решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по статье о теракте.