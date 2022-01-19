Под Ровно женщина-ученый застрелила мужа и ранила дочь

10:43 06 Сентябрь Киев, Украина

Кровавая трагедия разыгралась в с.Белая Криница под Ровно в семье преподавателя Национального университета. По неустановленным причинам 44-летняя женщина расстреляла из пистолета свою семью. Ее муж в результате ранения скончался практически на месте, а дочь госпитализировали с множественными проникающими ранениями грудной клетки.

Отмечается, что после ранения отец сумел вызвать помощь, после чего умер. Раненая 13-летняя девочка пережила оперативное вмешательство.

Злоумышленница же пыталась покончить жизнь самоубийством, однако выжила. Ее с резаными ранами рук и пулевым ранением в висок без сознания доставили в больницу и поместили под охрану. Женщина обвиняется в умышленном убийстве и покушении на умышленное убийство малолетнего ребенка (ч.1 ст.115, ч.2 ст. 15 и ст. 115 УК).

На месте трагедии правоохранители изъяли травматическое оружие и револьвер под патрон Флобера. Полиция выясняет причины случившегося.

По данным СМИ, злоумышленница - преподаватель Национального университета водного хозяйства и природопользования в Ровно, кандидат экономических наук, доцент, автор почти полсотни научных трудов. А ее погибший муж - коммерческий директор в строительной сфере.

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