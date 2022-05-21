Под Ровно прямо на ходу загорелся тепловоз

На железнодорожной станции Малинск в Ровенской области на ходу загорелся тепловоз грузового поезда. Жертв и пострадавших нет.
Возгорание в моторном отсеке тепловоза тушили пожарные бригады из двух населенных пунктов.
Возгорание в моторном отсеке тепловоза тушили пожарные бригады из двух населенных пунктов.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что пожар произошел в моторном отсеке тепловоза.
Отмечается, что пожар произошел в моторном отсеке тепловоза.
В 11:29 возгорание было ликвидировано. Причины пожара и ущерб устанавливаются.
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