Под Ровно прямо на ходу загорелся тепловоз

20:09 17 августа Киев, Украина





Возгорание в моторном отсеке тепловоза тушили

На железнодорожной станции Малинск в Ровенской области на ходу загорелся тепловоз грузового поезда. Жертв и пострадавших нет.Возгорание в моторном отсеке тепловоза тушили пожарные бригады из двух населенных пунктов.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



Отмечается, что пожар произошел в моторном отсеке тепловоза.

"17 августа в 10:45 на спецлинию 101 поступило сообщение о задымлении в грузовом тепловозе на станции Малинск Малинской ТГ Ровенского района. На место вызова было направлено дежурное отделение бойцов седьмого государственного пожарно-спасательного поста пгт Степань и пожарные местной пожарной команды села Малинск", - говорится в сообщении.

В 11:29 возгорание было ликвидировано. Причины пожара и ущерб устанавливаются.