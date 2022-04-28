Под Ровно перевернулся автобус с 58-ю паломниками. ФОТО

11:39 28 июля Киев, Украина

Направляясь во Львов с Крестного хода, который проходил в Киеве, перевернулся автобус с 58-ью паломниками в салоне. Авария произошла в темное время суток в районе села Синев Ровенской области.



Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Ровенской области.



Судя по обнародованным фото с места происшествия, автобус, вероятно, выехал на встречную полосу движения, где совершил лобовое столкновение с Mercedes-Benz Sprinter.



В результате удара последний вылетел с дороги в кювет и перевернулся.



Водитель фургона получил травмы и был госпитализирован. В то же время никто из 58 человек, находившихся в автобусе, не пострадал.