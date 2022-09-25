Под ракетным обстрелом в Херсоне погиб коллаборант экс-нардеп, - росСМИ

Во временно оккупированном городе Херсон попало под ракетный обстрел здание гостиницы Play Hotel by Ribas. Погибли два человека, среди которых бывший нардеп Верховной Рады Алексей Журавко, сообщает российское издание РБК в воскресенье, 25 сентября.
При этом накануне Журавко обнародовал видеоролик с голосованием на "референдуме" в Херсоне.
Известно, что Алексей Журавко был членом фракции Партии регионов с 2006 года, а в 2015 году сбежал в россию, где и проживал.
В свою очередь "администрация" оккупантов подтвердила удар по зданию отеля. Утверждается, что там проживали "представители СМИ".
Накануне украинские военные ударили по резервам вражеской техники возле Антоновского моста в Херсоне.
Также на этой неделе ВСУ уничтожили базу и переправу противника в Херсоне.
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